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Первый замгенпрокурора Украины Вдовиченко уволилась из системы прокуратуры

Первый замгенпрокурора Украины Вдовиченко уволилась из системы прокуратуры

Первый заместитель генерального прокурора Украины Мария Вдовиченко уволилась из офиса генпрокурора и покинула систему прокуратуры на фоне очередного коррупционного скандала.

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