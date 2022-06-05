Более 70 активистов Юнармии наградили в Кузбассе

Более 70 активистов Юнармии наградили в Кузбассе

Торжественное построение, приуроченное к празднованию шестилетия создания военно-патриотического движения, состоялось в областном центре на Аллее Героев.

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