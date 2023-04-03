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Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что военкора Татарского убили не по приказу Киева

Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что военкора Татарского убили не по приказу Киева

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства блогера МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что российского военкора Владлена Татарского убила группа радикалов.

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