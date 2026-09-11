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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина впервые вышла в финал US Open

Елена Рыбакина победила Коко Гауфф со счетом 3:6, 6:4, 6:4 и впервые вышла в финал US Open. Ее баланс с американками в этом сезоне – 10:0.

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