Рынок фьючерсов на Shiba Inu в последнее время пережил заметное снижение активности. Открытый интерес к фьючерсам SHIB, который в настоящее время находится на самом низком уровне с 14 февраля, отражает эту тенденцию.
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