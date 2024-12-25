УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Пора этому министру на пенсию. Сколько можно болтать?Лавров отреагиров...
  • Е Пронина
    давно надо было убирать было шайку чубайсовскую набиулина силуанов греф и тдМиссия Набиуллино...
  • Evgeni Velesik
    Какой балон? Газовый? Что это такое?СМИ: на борту упа...

Кнайсль назвала причастные к ЧП с «Северными потоками» страны

Кнайсль назвала причастные к ЧП с «Северными потоками» страны

Иностранный политик назвала четыре государства, которые могут быть причастны к произошедшему инциденту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Читаю и вспоминаю старый анекдот, из комсомольской юности. Смысл следующий - Сидит в кругу молодых индейцев старый вождь, бывалый такой, в шрамах и перьях. Молодежь расспрашивает вождя о том, о сем. Вождь, покопавшись в узелках памяти начинает повествование о делах давно минувших. &quot;Поймали нас как то бледнолицые, скрутили и бросили в сарай, грозились всех повесить&quot;. Молодежь спрашивает &quot;А как же вам удалось бежать от бледнолицых?&quot;. Вождь им и отвечает &quot;Та третий день Зоркий Глаз увидел, что у сарая нет двух стен и крыши, вот так мы и бежали....&quot;. Эта Кнайсль прям точь🤣🤣🤣🤣🤣🤣 в точь как этот Зоркий Глаз из анекдота!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх