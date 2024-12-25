Кнайсль назвала причастные к ЧП с «Северными потоками» страны

АндрейБорков

Читаю и вспоминаю старый анекдот, из комсомольской юности. Смысл следующий - Сидит в кругу молодых индейцев старый вождь, бывалый такой, в шрамах и перьях. Молодежь расспрашивает вождя о том, о сем. Вождь, покопавшись в узелках памяти начинает повествование о делах давно минувших. "Поймали нас как то бледнолицые, скрутили и бросили в сарай, грозились всех повесить". Молодежь спрашивает "А как же вам удалось бежать от бледнолицых?". Вождь им и отвечает "Та третий день Зоркий Глаз увидел, что у сарая нет двух стен и крыши, вот так мы и бежали....". Эта Кнайсль прям точь🤣🤣🤣🤣🤣🤣 в точь как этот Зоркий Глаз из анекдота!