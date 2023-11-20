Украина готовит иски из-за блокировки движения на границе с Польшей

Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency Украина готовит иски в суд о возмещении ущерба, который был нанесен из-за блокировки движения автомобилей на границей с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.
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