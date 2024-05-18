До чего дошёл прогресс🤨 Российские власти обсуждают введение автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД.
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До чего дошёл прогресс🤨 Российские власти обсуждают введение автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД.