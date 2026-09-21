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ЦБ предложил включить долги по ЖКУ и алиментам в долговую нагрузку

ЦБ предложил включить долги по ЖКУ и алиментам в долговую нагрузку

ЦБ предлагает учитывать просрочку по алиментам и ЖКУ при расчёте долговой нагрузки заёмщиков. Об этом сообщают «Известия».

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