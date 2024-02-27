НОВАТЭК на Камчатке начинает строительство СПГ-терминала Татьяна АрестоваЗаместитель российского премьер-министра Александр Новак недавно встретился с Владимиром Солодовым, главой администрации Камчатского края.
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