Слишком горячо: Хайди Клум и ее дочь Лени в рождественской рекламе нижнего белья

Поклонники модели неоднозначно отреагировали на новую фотосессию Хайди Клум и ее дочь Лени в очередной раз снялись вместе в откровенной рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi, в этот раз приуроченной к Рождеству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии