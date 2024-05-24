ИИ помогает врачам ставить диагнозы. Система пока работает только в Москве

В Москве ИИ-система поставила уже 14 миллионов предварительных диагнозовСтоличная система поддержки принятия врачебных решений, работающая на базе искусственного интеллекта, активно используется терапевтами и врачами общей практики — ИИ уже помог врачам поставить 14 миллионов предварительных диагнозов.