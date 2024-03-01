"Я очень остро ощущаю опасность, исходящую из Москвы", - эмигрировавший из РФ писатель возмущен "репрессиями в отношении супруги"

Шпендик Акунин устроил на западе выпендреж, типа противостоит Москве, вроде того, что супер-пупер подходящий для замены Навального для спонсорства его "выдающегося" поноса слов.

А мы "остро чувствуем" запах Г-ВНА, исходящий от тебя, Чёрт-те-швиля! Жалкая твоя доля: создать Фандорина, любимца публики - и стать вдруг таким предательским ГУАНОМ!!

Oleg Prauskov

Пусть сидит тихо и не тявкает предательски морда,скоро его привезут в мешке и будут судить,это такое ГОВНО,что даже его книги не затмить его предательств!Но собака свою участь сама выбрала.Это просто мразь и тварь!!!!