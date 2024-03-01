Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я очень остро ощущаю опасность, исходящую из Москвы", - эмигрировавший из РФ писатель возмущен "репрессиями в отношении супруги"

ZOV времени По тому, как истерит писатель Борис Акунин в миру Григорий Шалвович Чхартишвили (признан Минюстом РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск и заочно арестова), можно с уверенностью говорить - Россия знатно прищемила хвост предателю.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Шпендик Акунин устроил на западе выпендреж, типа противостоит Москве, вроде того, что супер-пупер подходящий для замены Навального для спонсорства его &quot;выдающегося&quot; поноса слов.
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3 час.
Юрий Золотарев
А  мы &quot;остро чувствуем&quot; запах Г-ВНА, исходящий от тебя, Чёрт-те-швиля! Жалкая твоя доля: создать Фандорина, любимца публики - и стать вдруг таким предательским ГУАНОМ!!
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2 час.
Oleg Prauskov
Пусть сидит тихо и не тявкает предательски морда,скоро его привезут в мешке и будут судить,это такое ГОВНО,что даже его книги не затмить его предательств!Но собака свою участь сама выбрала.Это просто мразь и тварь!!!!
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1 час.

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