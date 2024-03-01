"Я очень остро ощущаю опасность, исходящую из Москвы", - эмигрировавший из РФ писатель возмущен "репрессиями в отношении супруги"

ZOV времени По тому, как истерит писатель Борис Акунин в миру Григорий Шалвович Чхартишвили (признан Минюстом РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск и заочно арестова), можно с уверенностью говорить - Россия знатно прищемила хвост предателю.
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