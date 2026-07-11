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Сергей Крянин: «Норвежцы после нас – сильнейшая лыжная нация. Почему они хотят нечестными путями нас исключить? От этого страдает спорт»

Бронзовый призер чемпионата мира-2001 по лыжным гонкам  Сергей Крянин  назвал нечестными методы норвежцев в отношении россиян.

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