США готовятся к повторению Крибского кризиса 1962 года

По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, действия США и союзников по НАТО в Европе наводят Москву на мысль, что США готовятся к повторению Карибского кризиса, который в 1962 году поставил мир на грань ядерной войны: «Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике.