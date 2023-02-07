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Кайри Ирвинг может подписать с «Далласом» продление контракта на 3 года в межсезонье

Разыгрывающий Кайри Ирвинг официально стал игроком «Далласа». Обозреватель ESPN Зак Лоу в новом выпуске подкаста Брайана Уиндхорста заявил, что по его информации Ирвинг планирует подписать со своей новой командой 3-летнее продление контракта.

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