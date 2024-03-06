FT: слова Макрона об отправке солдат на Украину обнажили противоречия в НАТО

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки солдат Североатлантического альянса на Украину поставило членов НАТО в сложное положение и продемонстрировало стратегические противоречия между ними.
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