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Царьград

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Эмир Кустурица допустил будущую войну в космосе из-за технологий

Эмир Кустурица допустил будущую войну в космосе из-за технологий

Сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью ИС «Вести» выразил мнение, что следующий крупный конфликт может развернуться в космосе и спутниковом пространстве, учитывая рост влияния технологических корпораций, таких как Starlink и Google, на конфликты.

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