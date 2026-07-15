Эмир Кустурица допустил будущую войну в космосе из-за технологий

Сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью ИС «Вести» выразил мнение, что следующий крупный конфликт может развернуться в космосе и спутниковом пространстве, учитывая рост влияния технологических корпораций, таких как Starlink и Google, на конфликты.