Эмир Кустурица допустил будущую войну в космосе из-за технологий

Сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью ИС «Вести» выразил мнение, что следующий крупный конфликт может развернуться в космосе и спутниковом пространстве, учитывая рост влияния технологических корпораций, таких как Starlink и Google, на конфликты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии