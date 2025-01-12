Реальность сериала Netflix «Игра в кальмара»: Создатели вдохновились кровавой историей настоящего концлагеря Ирэн ОрлонскаяСтрашные реалии концлагерей и шокирующая истина о том, что вдохновило авторов сериала «Игра в кальмара».
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