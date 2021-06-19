«РФ довольна тем, что НАТО вооружается неудачным самолетом» – СМИ Британии

Официальное заявление блока НАТО по итогам прошедшего недавно саммита в Брюсселе изобилует пафосом о возрастающей «угрозе» со стороны России и намеками на «вызовы» из-за увеличения влияния Китая, пишет британский консервативный журнал The Spectator.