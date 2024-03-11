Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    нужно когда приедет повторить что бы на украине и остался вечно."Аэропорт" с фран...
  • Aлександр Иванов
    Да здравствует Техаская народная республика!!Америку по-настоя...
  • Галина Чужая
    Получается вообще запредельно.  Макрон посылает своих военных  на Украину  стать смертниками и руководить смертниками."Аэропорт" с фран...

Кто-то из Казахстана собрался передать военный груз небратьям. Токаев не при делах?

Кто-то из Казахстана собрался передать военный груз небратьям. Токаев не при делах?

КОТ  КОСТЯН Кто-то решил рассорить Россию и Казахстан путем очередного информационного вброса. Хотя, нельзя исключать, что это «дружеский жест» со стороны отечественных спецслужб, которые решили в своеобразной манере предупредить соседей о том, что они знают об их проделках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх