Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США пересматривает военную помощь Украине

США пересматривает военную помощь Украине

WP: США могут изменить военную помощь Украине из-за операции в Курской области В Вашингтоне обсуждают, следует ли скорректировать содержимое пакетов военной помощи для обеспечения ВСУ необходимым для операции в Курской области, пишет WP.

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