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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нишевая JRPG Atelier Yumia продалась 300 000 копий и успешнее AC: Shadows в Японии Разработчи...

Нишевая JRPG Atelier Yumia продалась 300 000 копий и успешнее AC: Shadows в Японии Разработчи...

Нишевая JRPG Atelier Yumia продалась 300 000 копий и успешнее AC: Shadows в ЯпонииРазработчики JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land из GUST сообщили о том, что игроки со всего мира уже купили 300 000 копий их игры.

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