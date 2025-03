Нишевая JRPG Atelier Yumia продалась 300 000 копий и успешнее AC: Shadows в Японии Разработчи...

Нишевая JRPG Atelier Yumia продалась 300 000 копий и успешнее AC: Shadows в ЯпонииРазработчики JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land из GUST сообщили о том, что игроки со всего мира уже купили 300 000 копий их игры.