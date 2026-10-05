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Царьград

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В Анапе и Ейске объявлена угроза атаки беспилотников

В Анапе и Ейске объявлена угроза атаки беспилотников

Утром 5 октября в Анапе запустили сирены оповещения, а жителей и туристов призвали укрыться в помещениях без окон и не снимать работу беспилотников и средств ПВО.

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