Ближайший день бесплатного посещения Нацмузея РТ перенесли на 5 апреля

Национальный музей РТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В апреле день свободного посещения Национального музея Республики Татарстан перенесли с традиционного первого вторника месяца на субботу, 5-е число.
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