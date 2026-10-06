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Как израильтяне террориста вязали, а самолёт спасали

Как израильтяне террориста вязали, а самолёт спасали

В этой истории — всё, что любит идишкое сердце: трагедия, превращённая в анекдот, героизм без пафоса, ирония, которая спасает не хуже парашюта, и, конечно, еврейская смекалка, что даже из наушников … .

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