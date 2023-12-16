Кириенко вручил награду детской премии в номинации "Наставник"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награду Ксении Шилиной из Челябинской области на II Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания" в номинации наставник.
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