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FiNE NEWS

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Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Николаева и Черноморска

Вооружённые силы России провели серию точечных ударов по объектам портов Николаева и Черноморска. В результате был поражён ряд судов и элементов портовой инфраструктуры, связанных с обеспечением украинских военных сил.

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