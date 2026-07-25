Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Николаева и Черноморска

Вооружённые силы России провели серию точечных ударов по объектам портов Николаева и Черноморска. В результате был поражён ряд судов и элементов портовой инфраструктуры, связанных с обеспечением украинских военных сил.
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