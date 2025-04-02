За рекламу туристического Петербурга в интернете заплатят 37 млн

Петербург пользуется популярностью среди туристов, как россиян, так и зарубежных гостей. Это подтверждает статистика: в этом году Северная столица заняла первое место в рейтинге популярных направлений среди российских путешественников.
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