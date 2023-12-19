Политолог об участии Путина в коллегии Минобороны: «Держит обстановку на контроле»

Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Политолог Александр Рудаков рассказал «ФедералПресс», в чем важность публичного выступления российского лидера перед военными и почему Путин уделил такое внимание силам ядерного сдерживания:«Путин держит на контроле обстановку на фронтах СВО.