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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог об участии Путина в коллегии Минобороны: «Держит обстановку на контроле»

Политолог об участии Путина в коллегии Минобороны: «Держит обстановку на контроле»

Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Политолог Александр Рудаков рассказал «ФедералПресс», в чем важность публичного выступления российского лидера перед военными и почему Путин уделил такое внимание силам ядерного сдерживания:«Путин держит на контроле обстановку на фронтах СВО.

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