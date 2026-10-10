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Татар-информ

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Более 400 предприятий РТ присоединились к проекту «Производительность труда»

Более 400 предприятий РТ присоединились к проекту «Производительность труда»

Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» демонстрирует ощутимые результаты в Татарстане, к инициативе уже присоединилось 405 предприятий республики.

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