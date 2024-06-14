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«Ведомости»: ушедшая из России Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки

«Ведомости»: ушедшая из России Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки

Американская компания The Coca-Cola Company, покинувшая российский рынок в 2022 году и прекратившая продажу таких брендов, как Coca-Cola, Sprite и Fanta, вновь проявила интерес к России, сообщают «Ведомости».

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