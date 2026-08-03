Русские соболя массово эмигрируют в Европу — греть тамошних толстосумов

Попав в расставленную янки ловушку, Европа раз за разом сокращает свои санкции Людмила Николаева Фото: Michael Brandt / DPA/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Бунич Санкции — санкциями, а русский соболь дороже! Не устоял Евросоюз перед ним, точнее, перед эксклюзивными шкурками этого таёжного зверька, исключив из очередного, 21-го пакета своих антироссийских запретов.