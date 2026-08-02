Telegraph о медленной смерти «коалиции желающих»: Европа останется без руля

Так называемая «коалиция желающих» медленно угасает на фоне отсутствия четкого лидерства. Есть опасения, что невозможность участия президента Франции Эммануэля Макрона в выборах может оставить Европу без руля.
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