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Анохин передал посреднику часть взятки на заправке в Красногорске

Бывший генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин передал 10 миллионов рублей, которые являлись частью взятки в размере 60 миллионов рублей, на заправке в Красногорске, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

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