Меликов начал заседание оперштаба в связи с терактами в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов созывает оперативный штаб после терактов в Дербенте и Махачкале. По информации, опубликованной в Telegram-канале пресс-службы главы региона, он посетил места происшествий перед проведением заседания.
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