ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов

ВТБ закрыл сделку по продаже третьему лицу части заблокированных из-за санкций активов и планирует отразить полученную от этого прибыль в отчетности за первое полугодие, пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявления журналистам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова.