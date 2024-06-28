ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов

ВТБ закрыл сделку по продаже третьему лицу части заблокированных из-за санкций активов и планирует отразить полученную от этого прибыль в отчетности за первое полугодие, пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявления журналистам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова.
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