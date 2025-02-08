Трюдо считает реальными притязания Трампа на территорию Канады

Глава канадского правительства Джастин Трюдо считает реальными притязания президента США Дональда Трампа на Канаду, сообщает со ссылкой на запись речи премьера на американо-канадском экономическом саммите.
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