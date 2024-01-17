Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нетрезвая Волочкова на всю страну оскорбила Россиян, а Джигурда на людях снял с неё штаны

Нетрезвая Волочкова на всю страну оскорбила Россиян, а Джигурда на людях снял с неё штаны

Борщ Скандал, связанный с непристойным поведением отечественных звезд на вечеринке, организованной известной блогершей Анастасией Ивлеевой, только-только начал затихать, как возникла новая сенсация с участием балерины Анастасии Волочковой и экстравагантного актера Никиты Джигурды.

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Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
как это все атриотично . крепно.
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20 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
а что здесь такого? ну побаловались немного...с кем не бывает! у старого петуха ...только язык работает
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20 час.

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