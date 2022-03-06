Си Цзиньпин принял участие в дискуссии делегации АР Внутренняя Монголия в рамках 5-й сессии ВСНП 13-го созыва

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин во второй половине дня 5 марта во время участия в дискуссии делегации Автономного района Внутренняя Монголия в рамках проходящей 5-й сессии Всекитайского Собрания народных представителей /ВСНП/ 13-го созыва подчеркнул, что национальное единство является жизненно важным фактором всех национальностей Китая и сознание общности китайской нации является корнем национальной сплоченности.