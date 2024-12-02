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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уильямс о 3:1 с «Барысом»: «Приятно, что мы не удалялись, нам нужно было это подчистить. Мы должны показывать хоккей, свойственный ЦСКА»

«Хорошая игра, мы много владели шайбой. Здорово, что получилось реализовать свои моменты. Мы должны выигрывать такие матчи и показывать хоккей, свойственный ЦСКА.

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