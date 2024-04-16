Михаил Чаплыга: Украина торгует безопасностью в Черном море?

Правда, было такое: Россия, Украина и Турция должны были заключить соглашение по обеспечению безопасности прохода судов в Черном море, которое обсуждалось два месяца, но Киев отказался от него в последний момент.
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