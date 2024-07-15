7 симптомов нехватки прогестерона у женщин и основные способы диагностики

Прогестерон – основное вещество в классе прогестагенов, половых гормонов. Вместе с эстрогенами и андрогенами он влияет на развитие женского организма в период полового созревания, а также участвует в репродукции.
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