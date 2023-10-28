Кому в руки автомат давать?

Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта Дмитрий Родионов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Дмитриев Михаил Игнатов Двое уроженцев Таджикистана, получивших гражданство РФ и призванные в российскую армию, сбежали из военкомата в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии