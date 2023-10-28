Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кому в руки автомат давать?

Кому в руки автомат давать?

Побег из военкомата: Рекруты из Таджикистана дали деру со сборного пункта Дмитрий Родионов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Дмитриев Михаил Игнатов Двое уроженцев Таджикистана, получивших гражданство РФ и призванные в российскую армию, сбежали из военкомата в Москве.

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