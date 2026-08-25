Живая нить традиций: в Торжке «Ночь музеев» превратила ремесло в диалог эпох

«Ночь музеев» в Торжке: гости прикоснулись к традициям и создали собственные ремесленные изделия. 21 августа музей‑заповедник «Торжок» стал одной из площадок культурно‑образовательной акции «Ночь музеев в Верхневолжье».
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