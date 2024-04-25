🧹В Евпатории очищают побережье от последствий шторма Коммунальщики убирают камку. Работы идут в районе набережной имени Терешковой, сообщил врио главы администрации города Александр Юрьев.
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🧹В Евпатории очищают побережье от последствий шторма Коммунальщики убирают камку. Работы идут в районе набережной имени Терешковой, сообщил врио главы администрации города Александр Юрьев.