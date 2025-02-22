Starlink на Украине отключили из-за пристрастия украинских солдат к порно

Предоставленная Украие миллиардером Илоном Маском спутниковая связь перестала работать по причине повышенного пристрастия киевских боевиков к скачиванию из Интернета «контента для взрослых», сообщает 23 февраля Telegram-канал Mash.
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