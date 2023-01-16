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Оперативный штаб: За сутки в РФ госпитализированы 363 человек с COVID-19

В России за истекшие сутки госпитализированы 363 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает  информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

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