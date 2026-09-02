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Росрыболовство: РФ ежегодно поставляет в ЕС рыбы на $200 млн

Росрыболовство: РФ ежегодно поставляет в ЕС рыбы на $200 млн

Объем экспорта рыбы в Евросоюз из России ежегодно составляет порядка $200 млн. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

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