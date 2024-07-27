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Калинин о 3-й аренде в «Факеле»: «Меня «Ростов» покупал не за маленькие деньги. Наверно, он не хочет терять средства» 

Калинин о 3-й аренде в «Факеле»: «Меня «Ростов» покупал не за маленькие деньги. Наверно, он не хочет терять средства» 

— Вы уже третий сезон подряд уходите в аренду в «Факел», будучи на контракте с «Ростовом». Почему не получается полноценный трансфер в Воронеж? — Ну, тут же есть какие-то финансовые аспекты.

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